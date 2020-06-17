2020-06-17T10:32:52+03:00
Общество

В Ставрополе стартует сезон фонтанов

В городах-курортах Кавказских Минеральных Вод 17 июня заработают фонтаны на территории парков
Ася АСРЯН@asya1693
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А в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод они заработают на территории парков 17 июняА в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод они заработают на территории парков 17 июняФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе фонтаны в этом году включат с почти двухмесячным запозданием. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

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Планируется, что фонтаны краевого центра начнут работать 23 июня. А в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод они заработают на территории парков 17 июня.

Напомним, что города-курорты постепенно снимают ограничения, связанные с пандемией. С 1 июня уже заработали здравницы.

По рекомендациям Роспотребнадзора, в санатории, имеющем лицензию на медицинскую деятельность, жить в номере и сидеть за столом на обеде полагается по одному, если только вы не семья, выходить за территорию также пока не разрешается.

А приехать на оздоровительный отдых можно при наличии путевки и справки об отрицательном тесте на коронавирус, выданной не позднее, чем за двое суток до отъезда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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