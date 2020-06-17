Силовики задержали двух членов банды Шамиля Басаева
Силовики задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Ими стали Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов.
Скоро им предъявят обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
По данным ведомства, в 1999 года бандиты совершили вооруженный мятеж в Дагестане.
Захват террористов-басаевцев.
Тогда погибли более 280 и пострадали более 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье террорист получил 15 лет тюрьмы за нападение на десантников Псковской дивизии. Приговор подтверждает принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU