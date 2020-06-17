2020-06-17T15:11:17+03:00
Происшествия

Силовики задержали двух членов банды Шамиля Басаева

Бандиты совершили вооруженный мятеж в Дагестане в 1999 году
Ася АСРЯН@asya1693
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Силовики задержали двух членов банд Шамиля Басаева и Хаттаба, которые участвовали в нападении на Дагестан в 1999 году. Ими стали Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов.

Скоро им предъявят обвинение по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

По данным ведомства, в 1999 года бандиты совершили вооруженный мятеж в Дагестане.

Захват террористов-басаевцев.

Тогда погибли более 280 и пострадали более 800 военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье террорист получил 15 лет тюрьмы за нападение на десантников Псковской дивизии. Приговор подтверждает принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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