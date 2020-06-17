2020-06-17T14:35:38+03:00
Общество

ВТБ в СКФО выдал 180 млн рублей на ипотеку под 6,5%

Средняя сумма займа составляет порядка 1,5 млн рублей
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ВТБ в СКФО за два месяца с момента начала работы по программе «Ипотека с господдержкой 2020» выдал жителям региона более 100 льготных кредитов на общую сумму 180 млн рублей. Средняя сумма займа составляет порядка 1,5 млн рублей.

ВТБ первым из банков начал работу по госпрограмме с 17 апреля. «Ипотека с господдержкой 2020» позволяет оформить кредит по льготной ставке 6,5% клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, для СКФО составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 15%.

- Льготная ипотека вызвала большой интерес у жителей региона. В мае каждый седьмой жилищный кредит был выдан в рамках госпрограммы, а доля займов, которые клиенты направили на покупку квартир в новостройках, с начала года увеличился на 13%, до 20%. В июне банк снизил размер первого взноса до 15 %, что делает её еще доступнее для населения округа, - прокомментировал Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО.

ВТБ - один из лидеров рынка ипотечного кредитования России. По итогам пяти месяцев текущего года портфель банка в СКФО в сегменте жилищных кредитов вырос на 9% - до 13,1 млрд рублей. Всего за январь - май объем выданных жилищных кредитов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 30% - до 2,2 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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