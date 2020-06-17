На Ставрополье клещи покусали больше двух тысяч человек

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:11:57+03:00

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На Ставрополье из-за укусов клещей в больницы обратился 2031 житель края. Причем, из них 879 — дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Случаев заражения крымской геморрагической лихорадкой насчитывается 6. По данным ведомства, диагноз КГЛ поставили пациентам из Апанасенковского и Арзгирского районов, Нефтекумского и Ипатовского округов, а также из Ставрополя.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье клещи являются переносчиками двух заболеванийФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье клещи являются переносчиками двух заболеваний - клещевого боррелиоза (болезни Лайма) и Крымской геморрагической лихорадки.

В первом случае источником заражения являются лесные клещи, обитающие в лесной и лесопарковой зоне, во втором - пастбищные иксодовые клещи, распространенные в степных, лесостепных и полупустынных зонах.

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ИСТОЧНИК KP.RU