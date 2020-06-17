Отцом ребенка восьмиклассницы оказался ее родной брат
Обычный визит к врачу закончился уголовным делом. Плохое самочувствие и тошнота 15-летней пациентки оказались связаны с ее беременностью. Причем срок уже был больше шести месяцев!
По правилам медики сообщили о юной маме в правоохранительные органы. Полицейские начали проверку. Ее результаты удивили всех. Как пишет «КП-Кубань», отцом будущего ребенка оказался его же дядя 21-летний житель Имеретинской долины в Адлерском районе Сочи, родной брат восьмиклассницы.
В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». С парня взяли подписку о невыезде.
Ему грозит до 4 лет лишения свободы даже несмотря на то, что сестра к нему претензий не имеет. Она сообщила, что близость у них была и до этого, неоднократно и по обоюдному согласию.
Тем временем, в Ростовской области спустя 12 лет стало известно, кто изнасиловал 16-летнюю школьницу. Раскрыть преступление удалось благодаря настойчивости следователя.
ИСТОЧНИК KP.RU