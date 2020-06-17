Отцом ребенка восьмиклассницы оказался ее родной брат

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:06:42+03:00

Иногда беременность - повод не для радости, а для уголовного дела Фото: Алексей БУЛАТОВ

15-летняя школьница узнала о беременности только на шестом месяце

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Обычный визит к врачу закончился уголовным делом. Плохое самочувствие и тошнота 15-летней пациентки оказались связаны с ее беременностью. Причем срок уже был больше шести месяцев!

По правилам медики сообщили о юной маме в правоохранительные органы. Полицейские начали проверку. Ее результаты удивили всех. Как пишет «КП-Кубань», отцом будущего ребенка оказался его же дядя 21-летний житель Имеретинской долины в Адлерском районе Сочи, родной брат восьмиклассницы.

В отношении него уже возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста». С парня взяли подписку о невыезде.

Ему грозит до 4 лет лишения свободы даже несмотря на то, что сестра к нему претензий не имеет. Она сообщила, что близость у них была и до этого, неоднократно и по обоюдному согласию.

Тем временем, в Ростовской области спустя 12 лет стало известно, кто изнасиловал 16-летнюю школьницу. Раскрыть преступление удалось благодаря настойчивости следователя.

ИСТОЧНИК KP.RU