Губернатор Ставрополья 18 июня во время «Прямой линии» ответит на вопросы земляков
В Ставрополе 18 июня пройдет вторая в этом году «Прямая линия» с губернатором Владимиром Владимировым.
Глава региона ответит на вопросы жителей края, поступившие накануне, а также заданные во время телеэфира. Задать вопрос главе края можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88; видеовопросы с помощью мессенджера WhatsApp принимаются на номер: 8-928-350-80-70.
Также непосредственно во время прямого эфира будут работать телефоны колл-центра: 8-800-707-16-44, 8-800-707-16-45.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе сегодня, 17 июня губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференции заседание правительства края. Глава региона напомнил о проблеме бродячих животных в крае.
Владимир Владимиров поручил продолжить работу по строительству современного приюта.
ИСТОЧНИК KP.RU