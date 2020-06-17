Губернатор Ставрополья 18 июня во время «Прямой линии» ответит на вопросы земляков

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:17:52+03:00

Задать вопрос главе края можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88; видеовопросы с помощью мессенджера WhatsApp принимаются на номер: 8-928-350-80-70 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Задать вопрос главе края можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88; видеовопросы с помощью мессенджера WhatsApp принимаются на номер: 8-928-350-80-70.

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе 18 июня пройдет вторая в этом году «Прямая линия» с губернатором Владимиром Владимировым.

Глава региона ответит на вопросы жителей края, поступившие накануне, а также заданные во время телеэфира. Задать вопрос главе края можно по телефону: 8 (8652) 74-81-88; видеовопросы с помощью мессенджера WhatsApp принимаются на номер: 8-928-350-80-70.

Также непосредственно во время прямого эфира будут работать телефоны колл-центра: 8-800-707-16-44, 8-800-707-16-45.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе сегодня, 17 июня губернатор Владимир Владимиров провел в режиме видеоконференции заседание правительства края. Глава региона напомнил о проблеме бродячих животных в крае.

Владимир Владимиров поручил продолжить работу по строительству современного приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU