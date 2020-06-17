На Ставрополье за сутки от коронавируса излечился 91 пациент
На Ставрополье за прошедшие сутки еще 83 человека заразились коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
На данный момент в регионе зафиксировано 3 928 случаев заболевания. Справиться с инфекцией смог еще 91 пациент, а за все время — уже 2 133.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что уже вторые сутки подряд число выздоровлений превышает количество новых случаев заболевания.
- Уверен, мы все хотим, чтобы такой ход вещей закрепился, стал устойчивой тенденцией и приблизил новые этапы снятия введенных по коронавирусу ограничений, - считает Владимиров.
Напомним, что на территории Ставропольского края до 1 июля продлен обязательный масочный режим.
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ИСТОЧНИК KP.RU