2020-06-18T01:49:55+03:00
Общество

Отмена самоизоляции для приезжих на Ставрополье: что на самом деле сказано в документе

Краевые власти разъяснили поправки, внесенные в постановление об отмене самоизоляции для приезжих на Ставрополье
Анна ЕГОРОВА
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На Ставрополье разъяснили правила режима самоизоляцииНа Ставрополье разъяснили правила режима самоизоляцииФото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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17 июня появилась новость об отмене самоизоляции в Ставропольском крае для приезжих со ссылкой на распоряжение главы региона от 16 июня 2020 года № 259-р. Но такой информации в документе не содержится. Что же на самом деле там написано?

- Обязательная самоизоляция на дому на 14-дневный срок с момента выезда из неблагополучной территории продолжает действовать в крае до 1 июля 2020 года, - уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе губернатора Владимира Владимирова.

Эта норма закреплена двумя документами: постановлением главы края №119 от 26 марта о комплексе мер по снижению рисков распространения COVID-19 и постановление главного санврача России №15 от 22 мая об утверждении санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавирусной инфекции.

В новом же распоряжении губернатора Ставрополья сказано только об отмене письменных уведомлений о самоизоляции. До этого их вручали гражданам, прибывшим из неблагополучных по коронавирусу территорий.

Кстати, с полным текстом постановления о режиме самоизоляции в СК можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, по данным на 00:00 мск 18 июня в Ставропольском крае выявлено 3928 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По этому показателю регион занимает 34 место из 85. Выздоровели к настоящему моменту 2129 человек. К сожалению, 72 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались. В мире же количество больных коронавирусом превысило 8 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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