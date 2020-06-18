В Ставрополе в сентябре откроют новый детский сад на 300 мест

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:40:12+03:00

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В Ставрополе уже 1 сентября откроется новый детский сад на 300 человек. Его построили на улице Южный обход, 53а. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Известно, что 150 мест будут отданы под ясли.

Для каждой группы предусмотрены отдельные раздевалки, игровые комнаты, спальни, санузлы. Все помещения оснащены необходимым набором мебели и оборудования. Территорию, прилегающую к зданию, украсят яркие клумбы, цветы и деревья. А игровые комплексы сделают пребывание малышей на свежем воздухе полезным и интересным одновременно.

До конца этого года Ставрополе появится более тысячи новых мест для дошколят.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске приняли решение приостановить открытие детских садов до улучшения эпидобстановки. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. Так, большинство дошкольных учреждений пока закрыты. Сейчас работают только дежурные детсады: №№ 16, 23, 24, 20, 9, 47, 41, 18, 36, 39, 46.

ИСТОЧНИК KP.RU