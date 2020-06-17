2020-06-17T12:29:48+03:00
Общество

В Пятигорске передумали открывать детские сады из-за эпидобстановки

В городе работают только дежурные дошкольные учреждения
Ася АСРЯН@asya1693
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Сейчас работают только дежурные детсады: №№ 16, 23, 24, 20, 9, 47, 41, 18, 36, 39, 46Сейчас работают только дежурные детсады: №№ 16, 23, 24, 20, 9, 47, 41, 18, 36, 39, 46Фото: Архив КП
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В Пятигорске приняли решение приостановить открытие детских садов до улучшения эпидобстановки. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

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Так, большинство дошкольных учреждений пока закрыты. Сейчас работают только дежурные детсады: №№ 16, 23, 24, 20, 9, 47, 41, 18, 36, 39, 46.

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Фото: пресс-служба администрации Пятигорска

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске из центра уберут остановки междугородного транспорта. Теперь Верхний рынок перестанет быть конечной остановкой. А еще в городе отменили Марш Победы ради здоровья ветеранов.

Напомним, Пятигорск целый месяц провел на карантине. Ограничения, введенные 17 апреля, сняли только 11 мая. После чего в городе начался обязательный масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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