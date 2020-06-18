2020-06-18T16:12:22+03:00
Происшествия

Третий день в Карачаево-Черкесии ищут пропавших детей

11-летняя Ксюша и 6-летний Паша брали с собой телефон, но он не доступен
Евгения СОКОРЕВА@EvaSokoreva
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Фото пропавших сестры и братаФото пропавших сестры и брата
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В Карачаево-Черкесии третий день сотни спасателей, добровольцев, волонтеров-поисковиков и полицейских разыскивают пропавших в Хабезском районе 11-летнюю Ксюшу Прядкину и ее 6-летнего брата Пашу. Об их исчезновении 16 июня в 14:40 заявила в местное МВД мать. Женщина сказала, что в полдень дочка с сыном ушли с кошары в 3 км севернее аула Бесленеи. С собой имели сотовый телефон, но он не доступен.

Поисковая операция затянулась до глубокой ночи, но безрезультатно. Поиски возобновили утром следующего дня, 17 июня. По настоящий момент свыше 500 человек обследуют примерный район исчезновения детей. Это лес, степь, заброшенные постройки, а также река Большой Зеленчук. Проверяется страшная версия, что сестра с братом попали в воду и их унесло течением.

Уточняется, что мать и разыскиваемые дети прописаны в хуторе Ильич Отрадненского района Краснодарского края.

- В случае обнаружения пропавших детей или получения значимой информации, просьба незамедлительно сообщить по телефонам: 8(87873) 51-7-02 или в любой отдел полиции по номеру 02, по сотовой связи – 102, либо иным удобным способом, - комментируют в МЧС КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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