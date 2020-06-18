2020-06-18T16:55:09+03:00
Происшествия

На Ставрополье нашли тело новорожденной девочки с ножевыми ранениями

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка»
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краюФото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю
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Вопиющий случай произошел в станице Ессентукской Предгорного района. Там, 16 июня, у берега реки Подкумок случайный прохожий нашел тело новорожденной малышки.

На ее теле были обнаружены многочисленные ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России по Ставрополью.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Теперь правоохранители ищут женщину, подозреваемую в преступлении.Все, кто владеет информацией по этому инциденту, могут сообщить по телефонам: 8 (87961) 5-06-90, 8 (87961) 5-11-37, 5-04-02, 02 (112).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что осенью 2014 года все жители Минеральных Вод искали 11-летнюю девочку.

ебенок вышел погулять и не вернулся. К поискам подключились даже казаки, волонтеры и простые горожане. В итоге тело нашли у реки Кумы с признаками сексуального и физического насилия.

Сразу же было возбуждено уголовное дело. Злоумышленником оказался 36-летний друг отца девочки. Он заманил школьницу в безлюдное место, где и изнасиловал. Позже он задушил ребенка, а тело выбросил в реку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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