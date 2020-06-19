2020-06-19T10:25:25+03:00
Общество

Оплачивать покупки теперь можно фитнес-браслетом

ВТБ и Mastercard предлагают шопинг с помощью Mi Smart Band 4 NFC
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ВТБ в числе первых банков предлагает своим клиентам возможность расплачиваться за покупки с помощью умного браслета Mi Smart Band 4 NFC. Технология бесконтактной оплаты доступна держателям карт ВТБ Mastercard. Оплачивать покупки фитнес-браслетом безопасно и просто.

Россия стала первой страной в мире, где появился браслет с полноценным платежным функционалом. Чтобы настроить бесконтактную оплату, необходимо установить на смартфон фирменное приложение Mi Fit и добавить банковскую карту Mastercard в соответствующей вкладке (можно привязать до 6 карт). Для оплаты на браслете необходимо перейти к меню «Карты», выбрать добавленную банковскую карту и поднести устройство к терминалу оплаты.

- Бесконтактные платежи в России с каждым годом становятся все более популярными, и NFC-технология - один из главных драйверов этой тенденции. Статистика операций по картам ВТБ показывает, что клиенты все больше покупок совершают с помощью NFC, и такой тип платежей активно вытесняет пластик. Например, в апреле и мае 2020 года оборот и количество бесконтактных операций по дебетовым картам ВТБ увеличились почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уверена, что в ближайшее время фитнес-браслеты станут востребованным способом оплаты и будут способствовать росту безналичных платежей, - говорит Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.

Платежи браслетом защищены технологией токенизации, благодаря которой номер карты заменяется на 16-значный токен. Информация хранится в надёжно защищённом чипе. Несанкционированный доступ к этим сведениям невозможен, и на случай утери браслета предусмотрела ряд защитных мер, которые уберегут платежные данные пользователя от нежелательного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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