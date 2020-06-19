На Ставрополье за сутки провели более 4 тысяч исследований на коронавирус

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:01:07+03:00

Всего в крае зарегистрировано 4115 случаев заражения инфекцией

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На Ставрополье увеличен охват населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию. Для этих целей на базе медицинских учреждений всех форм собственности работают 18 лабораторий.

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За последние сутки проведено 4124 исследования на Covid-19 методом ПЦР-диагностики, за весь период – 145574. В среднем за последнюю неделю выполняется более 3050 тестов в день, охват тестированием – 109 человек на 100 тысяч населения.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки выявили еще 137 больных коронавирусной инфекцией.

Всего в крае зарегистрировано 4115 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 356 случаев среди детей.

ИСТОЧНИК KP.RU