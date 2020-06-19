На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4155
На Ставрополье побит антирекорд по заболевшим коронавирусом. Так, за сутки диагноз подтвердился у 137 человек. Скончались еще три пациента.
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- Те предприятия, которые открылись, дают нам прирост заболевших, - поделился глава региона Владимир Владимиров.
Почти 40 % вновь зарегистрируемых – бессимптомные. Послабления ограничительных мер, которые постепенно вводятся на протяжении уже нескольких недель, дались не сразу и не легко. По словам губернатора, осложняется ситуация в Советском городском округе.
- В ближайшее время проведем для этого заседание координационного совета по противодействию коронавирусу. Определим направление дальнейших действий, - сообщил он.
Всего на Ставрополье коронавирусом заболели 4155 человек, вылечились 2280, скончались – 78 пациентов.
На Ставрополье антирекорд по заболевшим коронавирусом.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о всплеске заболеваемости коронавирусом. У многих пациентов он протекает в бессимптомной форме
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье сняли ряд ограничительных мер по СOVID-19. Так, расширен перечень организаций, деятельность которых разрешена во время ограничительных мер.
Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.
В частности, в регионе возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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