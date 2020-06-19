2020-06-19T11:23:12+03:00
Общество

Суд вынес приговор бывшему мэру со Ставрополья

Сергей Бычков управлял Благодарным
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Сергей БычковСергей Бычков
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Экс-мэру Благодарного Сергею Бычкову вынесли приговор. Его обвиняли в нарушении второй части 286 статьи УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

В 2017 году Бычков хотел приукрасить данные по благоустройству территории около районной больницы. Чиновник попросил помощи у предпринимателя. По уговору между ними, бизнесмен должен был озеленить местность за свой счет, а потом ему бы выплатили средства из окружного бюджета.

После окончания работ деньги предприниматель не получил. Бычков неправильно оформил документацию. Чиновник нанес бизнесмену ущерб больше 120 тысяч рублей.

Также выяснилось, что в 2016 градоначальник также нарушил закон во время благоустройства территории около администрации Благодарненского района. Бычков утвердил документы о приеме работ, в которых были ложные сведения о затратах на покупку брусчатки. Ущерб превысил 300 тысяч рублей.

Работы около администрации. Фото: СКР по СК

Работы около администрации. Фото: СКР по СК

Решением суда чиновника обязали выплатить штраф в 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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