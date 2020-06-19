2020-06-19T14:05:19+03:00
Общество

В Ставрополе на асфальте у больницы медикам оставили послание

Местные жители написали цветным мелом «Здесь работают герои в белых халатах».
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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В Ставрополе во дворе больницы №4 появилась надпись с благодарностью местным медикам. Так, врачам оставили цветным мелом на асфальте послание «Здесь работают герои в белых халатах».

Фото рисунка разместили в местных пабликах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье медики заразившиеся коронавирусом получат компенсацию. Об этом сообщили на заседании комитета краевой думы по соцполитике и здравоохранению.

Так, семья медсестры, которая погибла от заражения инфекцией при исполнении служебных обязанностей в Кочубеевском районе, уже получила выплаты.

Как сообщил и.о. краевого Минздрава Юрий Литвинов уже выплачено 416 миллионов 823 тысячи рублей. Уже идет прием заявлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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