В Ставрополе на асфальте у больницы медикам оставили послание
В Ставрополе во дворе больницы №4 появилась надпись с благодарностью местным медикам. Так, врачам оставили цветным мелом на асфальте послание «Здесь работают герои в белых халатах».
Фото рисунка разместили в местных пабликах.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье медики заразившиеся коронавирусом получат компенсацию. Об этом сообщили на заседании комитета краевой думы по соцполитике и здравоохранению.
Так, семья медсестры, которая погибла от заражения инфекцией при исполнении служебных обязанностей в Кочубеевском районе, уже получила выплаты.
Как сообщил и.о. краевого Минздрава Юрий Литвинов уже выплачено 416 миллионов 823 тысячи рублей. Уже идет прием заявлений.
ИСТОЧНИК KP.RU