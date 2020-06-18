На Ставрополье заразившиеся СOVID-19 медики получат компенсацию

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:04:32+03:00

Как сообщил и.о. краевого Минздрава Юрий Литвинов уже выплачено 416 миллионов 823 тысячи рублей

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На Ставрополье медики заразившиеся коронавирусом получат компенсацию. Об этом сообщили на заседании комитета краевой думы по соцполитике и здравоохранению.

Так, семья медсестры, которая погибла от заражения инфекцией при исполнении служебных обязанностей в Кочубеевском районе, уже получила выплаты.

Как сообщил и.о. краевого Минздрава Юрий Литвинов уже выплачено 416 миллионов 823 тысячи рублей. Уже идет прием заявлений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье сняли ряд ограничительных мер по СOVID-19. Так, расширен перечень организаций, деятельность которых разрешена во время ограничительных мер.

Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

В частности, в регионе возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU