Ставрополье готовится к новому этапу снятия коронавирусных ограничений
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, как в крае обстоят дела с коронавирусной инфекцией. Глава региона объяснил, почему ограничительные меры снимают сейчас.
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Владимир Владимиров отметил, что местные жители, вопреки мнению скептиков, соблюдали меры самоизоляции.
После частичного снятия ограничений трафик на городских дорогах вырос вдвое, а на междугородних — на треть:
- Мы пошли на те послабления, исходя из фактических цифр. Две недели мы находились в какой-то константе, — подчеркнул Владимиров.
По его словам, что сегодняшние данные позволяют Ставрополью переходить к следующему этапу послаблений. Так, на Ставрополье достаточно свободных коек и аппаратов ИВЛ.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске из-за коронавируса закрыли рынок «Лира».
— Доступ арендаторов на территорию рынка с 19 июня 2020 года будет прекращён, — заявили владельцы предприятия.
Напомним, что жители Предгорного района вчера, 18 июня обратились к Владимиру Владимирову во время прямой линии с вопросом, который касается больших очередей перед входом на рынок.
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При этом Роспотребнадзор не принимал решений касательно работы объекта (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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