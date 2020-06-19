2020-06-19T15:59:06+03:00
Общество

Ставрополье готовится к новому этапу снятия коронавирусных ограничений

По словам главы региона, местные жители, вопреки мнению скептиков, соблюдали меры самоизоляции
Ася АСРЯН@asya1693
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На Ставрополье достаточно свободных коек и аппаратов ИВЛНа Ставрополье достаточно свободных коек и аппаратов ИВЛФото: Иван МАКЕЕВ
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, как в крае обстоят дела с коронавирусной инфекцией. Глава региона объяснил, почему ограничительные меры снимают сейчас.

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Владимир Владимиров отметил, что местные жители, вопреки мнению скептиков, соблюдали меры самоизоляции.

После частичного снятия ограничений трафик на городских дорогах вырос вдвое, а на междугородних — на треть:

- Мы пошли на те послабления, исходя из фактических цифр. Две недели мы находились в какой-то константе, — подчеркнул Владимиров.

По его словам, что сегодняшние данные позволяют Ставрополью переходить к следующему этапу послаблений. Так, на Ставрополье достаточно свободных коек и аппаратов ИВЛ.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске из-за коронавируса закрыли рынок «Лира».

— Доступ арендаторов на территорию рынка с 19 июня 2020 года будет прекращён, — заявили владельцы предприятия.

Напомним, что жители Предгорного района вчера, 18 июня обратились к Владимиру Владимирову во время прямой линии с вопросом, который касается больших очередей перед входом на рынок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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