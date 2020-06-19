2020-06-19T16:23:12+03:00
Общество

На Ставрополье продавцы рынка «Лира» остались без работы

Торговые площадки рынка закрыты с 19 июня
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: официальный сайт рынка "Лира"Фото: официальный сайт рынка "Лира"
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В Предгорном районе владельцы крупного рынка «Лира» приостановили работу. Об этом сообщили сегодня, 19 июня, на официальном сайте рынка.

— Доступ арендаторов на территорию рынка с 19 июня 2020 года будет прекращён, — заявили владельцы предприятия.

Напомним, что жители Предгорного района вчера, 18 июня обратились к Владимиру Владимирову во время прямой линии с вопросом, который касается больших очередей перед входом на рынок.

В доказательство пятигорчане показали видеоролик. Судя по кадрам, это не позволяет выдержать социальную дистанцию.

— Вот такой был затор на рынке в 06:35. Запускали на рынок в 07:00 и только в одни ворота. Въезд в 10 - это второе кольцо от трассы на Нальчик. На рынок заехали, закупаться можно, но опасно штраф до 30 тысяч рублей, — пишут авторы этих роликов.

Продавцы рынков в Предгорном районе бьют тревогу.

— Либо мы его закроем, и никто туда ходить не будет. Либо там наведется порядок. До понедельника разбирались, решили. Сегодня четверг — опять порядка нет. С понедельника закроем «Лиру», если завтра не будет там порядка, — заявил глава Ставрополья.

В итоге 19 июня торговые площадки крупного рынка закрыли. А его работники остались без работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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