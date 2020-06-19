На Ставрополье люди старше 60 лет смогут проголосовать по отдельному графику

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:52:53+03:00

По предварительным данным, о желании проголосовать на дому уже сообщили 57 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье люди старше 60 лет смогут проголосовать по поправкам в Конституцию по отдельному графику, начиная с 25 июня.

Новая старая жизнь: как восстановиться после самоизоляции 00:00 00:00

По предварительным данным, о желании проголосовать на дому уже сообщили 57 тысяч ставропольцев, которые старше 60. Делается это, чтобы минимизировать риски заражения COVID-19. Об этом сообщили сегодня, 19 июня на онлайн-заседании координационного совета по противодействию коронавирусу.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что у избирателей есть неделя, чтобы сделать выбор. Так, они могут проголосовать с 25 июня по 1 июля.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал, как в крае обстоят дела с коронавирусной инфекцией. Глава региона объяснил, почему ограничительные меры снимают сейчас. Владимир Владимиров отметил, что местные жители, вопреки мнению скептиков, соблюдали меры самоизоляции.

После частичного снятия ограничений трафик на городских дорогах вырос вдвое, а на междугородних — на треть:

- Мы пошли на те послабления, исходя из фактических цифр. Две недели мы находились в какой-то константе, — подчеркнул Владимиров.

По его словам, что сегодняшние данные позволяют Ставрополью переходить к следующему этапу послаблений. Так, на Ставрополье достаточно свободных коек и аппаратов ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU