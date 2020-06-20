На Ставрополье запустят первый в крае фонтан-струю

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:25:44+03:00

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В Железноводске приступили к сборке фонтана, который будет работать в центре озера. Сейчас проходят пуско-наладочные работы водяного и светового механизма.

Это позволит подсвечивать объект. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта. По словам градоначальника, конструкцию разместят на глубине более двух метров. Водяная струя будет достигать высоты пятиэтажного дома.

Вместе с этим продолжается монтаж большого детского городка на Курортном озере. Он включает в себя семь современных площадок. Они будут соединены между собой палубными перекидными мостиками.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кисловодске аварийный «Масонский дом» пытаются признать памятником архитектуры.

Сакральные символы на фасаде винтажного особняка хранят тайны.

ИСТОЧНИК KP.RU