На Ставрополье 584 пациента с Covid-19 получают лечение в стационаре

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:18:20+03:00

Болезнь протекает тяжело у 50 человек, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Алексей БУЛАТОВ

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На Ставрополье под медицинским наблюдением находятся 5844 пациента. Получают лечение в стационаре с Covid-19 584 пациента, с внебольничными пневмониями, в том числе вызванными коронавирусом, – 988.

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Болезнь протекает тяжело у 50 человек, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В состоянии средней степени тяжести 348 пациентов. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в нашем крае коронавирусом за сутки заболели 93 человека. Еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом скончались.

Число заболевших в регионе достигло 4248. За это время выздоровели -2351. К сожалению, болезнь унесла жизни 82 жителей края. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Это значит, что вирус по-прежнему опасен. И угроза не ушла. Старайтесь делать всё, чтобы не допустить отката назад, не спровоцировать появления новых очагов инфекции. Сегодня обстановка требует от нас самого ответственного отношения к здоровью, - заявил губернатор региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU