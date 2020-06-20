На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 82

20 Июнь 2020 2020-06-20T10:43:04+03:00

Число заболевших в регионе достигло 4248. За это время выздоровели -2351 Фото: Архив "КП"

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На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 93 человека. Еще четыре пациента с подтвержденным диагнозом скончались. За все время болезнь убила 82 жителей края.

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Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

- Это значит, что вирус по-прежнему опасен. И угроза не ушла. Старайтесь делать всё, чтобы не допустить отката назад, не спровоцировать появления новых очагов инфекции. Сегодня обстановка требует от нас самого ответственного отношения к здоровью, - заявил Владимир Владимиров.

Число заболевших в регионе достигло 4248. За это время выздоровели -2351.

Скачок заболевания объясняется внутрисемейным распространением, увеличением прямых контактов людей, которые собираются по разным поводам большими группами, в том числе с участием лиц из других регионов, неблагоприятных по Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU