На Ставрополье от коронавируса скончались 85 человек

22 Июнь 2020 2020-06-22T10:37:26+03:00

Всего выздоровели -2409. Умерли - 85 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Ставропольском крае за сутки коронавирусом заболели 102 человека. Еще двое скончались. Об этом сообщил глава региона сегодня, 22 июня. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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Так, в нашем крае число заболевших достигло 4451. Всего выздоровели -2409. Умерли - 85 человек. Из хороших новостей - за прошедший день болезнь сумели победить еще 27 ставропольцев.

Вместе с тем, прирост новых случаев заболевания пока сохраняется. Как отметил губернатор Ставрополья, сейчас особенно важно соблюдать все меры профилактики, чтобы не допускать новых очагов инфекции.

- Количество проводимых тестов на коронавирус продолжает расти. Это помогает вовремя выявлять болезнь и оказывать медицинскую помощь. Ресурсы краевого здравоохранения позволяют делать это в полном объёме, - заявил Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти Ставропольского края с 18 июня разрешили возобновить работу SPA-салонам, баням и саунам, а также спортивным базам, где готовятся российские сборные.

Соответствующее постановление подписал губернатор Владимир Владимиров.

В частности, в регионе возобновляется работа СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных подобных объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU