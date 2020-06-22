На Ставрополье организаторов голосования протестируют на коронавирус
Около шести тысяч человек, участвующих в организации голосования в Ставрополе, протестируют на COVID19. Это сотрудники избирательных комиссий, технический персонал, сотрудники полиции, которые будут обеспечивать безопасность на участках и так далее.
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Несмотря на это, для всех них обязательно использование средств индивидуальной защиты.
Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ будет продолжаться с 25 июня до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, кто проголосует по поправкам в Конституцию на дому.
А для тех, кто решит прийти на участок лично, будут обеспечены беспрецедентные меры противоэпидемиологической безопасности.
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В Ставрополе рассказали, кто проголосует по поправкам в Конституцию на дому
Для тех, кто решит прийти на участок лично, будут обеспечены беспрецедентные меры противоэпидемиологической безопасности (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU