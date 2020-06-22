На Ставрополье пройдут крупные рейды по ремням безопасности

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:30:45+03:00

Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД

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На Ставрополье начинает новый рейд. Сотрудники ГАИ будут проверять ремни безопасности и детские кресла. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по краю.

В ГИБДД напомнили, что штраф за нарушение достаточно крупный. За непристегнутый ремень - тысяча рублей, а за перевозку детей не в кресле - три тысячи рублей. Сотрудники, однако, не ограничатся административным наказанием. Нарушителям будут показывать тематические ролики.

- Проведение указанных мероприятий обусловлено значительно увеличившимися транзитными транспортными потоками по автодорогам региона к местах проведения отдыха и отпусков, - сказано в сообщении.

Информация о территориях, где пройдут рейды, не разглашается.

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ИСТОЧНИК KP.RU