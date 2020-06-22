На Ставрополье коммунальщики устраняют последствия разгула стихии

22 Июнь 2020 2020-06-22T12:19:54+03:00

По прогнозам, непогода продолжится. Жителям региона надо быть внимательными

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В Невинномысске вчера, 21 июня, с 16:00 до 17:00 выпало 18 мм осадков, что приравнивается к полумесячной норме.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за ливня в промышленной столице Ставрополья затопило две подстанции. Непогода создала проблемы с освещением. К счастью, специалисты оперативно устранили неполадки и восстановили электроснабжение.

Из-за мощного потока воды засорились и городские ливневки. Службы ЧС и службы ЖКХ приступили к их очистке.

По прогнозам, непогода продолжится. Жителям Ставрополья надо быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU