2020-06-22T14:41:10+03:00
Общество

ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron

Пока флагманский электрокар можно заказать в пяти дилерских центрах страны
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ВТБ Лизинг начинает прием заказов на первый полностью электрический SUV марки c четырьмя кольцами Audi e-tron. На российском рынке флагманский электрокар будет представлен в версии 55 quattro, на старте продаж его можно заказать в пяти дилерских центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

В стандартной комплектации рекомендованная розничная стоимость автомобиля составляет 5 595 000 руб., в линии Advance - 6 025 000 руб., Sport и Design - 6 515 000 руб. Корпоративные клиенты ВТБ Лизинг могут приобрести электрокар с рассрочкой на срок от 12 месяцев и авансовым платежом до 49%. Так, для стандартной модели Audi e-tron 55 quattro при авансе 49% и сроке лизинга 36 месяцев ежемесячный платеж составит 110,8 тыс. рублей. При этом экономия на налогах превысит 1 млн рублей.

ВТБ Лизинг сотрудничает с Audi с 2012 года, автомобили марки регулярно входят в топ-5 в премиум сегменте портфеля компании. По итогам 2019 года ВТБ Лизинг стал одним из лидеров по продажам Audi в лизинг на российском рынке. Компания передала клиентам почти 400 автомобилей, что на 28% больше, чем годом ранее.

- Электромобили постепенно набирают популярность в России, и ВТБ Лизинг развивает работу в этом достаточно новом сегменте, поскольку нам стратегически важно учитывать потребности клиентов. Мы надеемся, что это предложение заинтересует нашу аудиторию и будет пользоваться у нее спросом. Мы также рады стать участником новой главы в истории нашего партнера - марки Audi, - отметил Вячеслав Михайлов, руководитель управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron
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