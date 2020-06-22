2020-06-22T15:31:21+03:00
Общество

Ставрополье присоединилось к всероссийской минуте молчания

Ровно на минуту повседневная деятельность была приостановлена и по всему краю
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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22 июня в 12:15 по московскому времени Ставропольский край присоединился к всероссийской акции «Минута молчания». Акция прошла одновременно во всех регионах.

Как на Ставрополье проведут День памяти и скорби

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Страна затихла, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. Ровно на минуту повседневная деятельность была приостановлена и по всему Ставрополью.

Тысячи жителей края почтили память героев, подаривших мир будущим поколениям.

12:15 - это точное время выхода в эфир в июне 1941 года обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на нашу Родину. Страна узнала о начале Великой Отечественной войны.

Коллектив ИД «КП-Северный Кавказ» также присоединилась сегодня к всероссийской акции. Сотрудники редакции почтили память героев, подаривших мир будущим поколениям.

Памяти павших в Великой Отечественной войне.В День памяти и скорби Комсомольская правда присоединилась к Всероссийской минуте молчания и почтила память всех погибших во время Великой Отечественной войны. Будем помнить всегда...

Ранее «КП- Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье раздадут более 3500 красных гвоздик в рамках всероссийской оффлайн акции. Любой желающий может внести пожертвование и получить значок красной гвоздики - всенародный символ памяти павших героев и благодарности, ныне живущим ветеранам ВОВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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