На Ставрополье расширяют социальные гарантии медикам, борющимся с COVID-19

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:20:17+03:00

Размер выплат, согласно Указу президента, составляет от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц Фото: Архив КП

Размер выплат, согласно Указу президента, составляет от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц

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Краевой минздрав направил в министерство здравоохранения РФ предложение о продлении выплат медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, еще на три месяца - за июль, август, сентябрь включительно.

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По данным регионального министерства, на сегодняшний день выплачено около 420 миллионов рублей. Размер выплат, согласно Указу президента, составляет от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, во время прямой линии 18 июня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил о необходимости организации санаторно-курортного оздоровления медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с Covid-19.

Его поручение уже принято к исполнению. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье запустят бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Край вошел в список пилотных регионов. Первый этап исследований начнется в июне 2020 года.

Идею тестировать население на антитела прорабатывает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Данные, которые получат в ходе исследования, используют при оценке и прогнозе эпидобстановки в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU