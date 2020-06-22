2020-06-22T15:20:17+03:00
Общество

На Ставрополье расширяют социальные гарантии медикам, борющимся с COVID-19

Размер выплат, согласно Указу президента, составляет от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Размер выплат, согласно Указу президента, составляет от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяцРазмер выплат, согласно Указу президента, составляет от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяцФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Краевой минздрав направил в министерство здравоохранения РФ предложение о продлении выплат медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, еще на три месяца - за июль, август, сентябрь включительно.

Трёхзначные числа: на Ставрополье растёт число инфицированных коронавирусом

00:00
00:00

По данным регионального министерства, на сегодняшний день выплачено около 420 миллионов рублей. Размер выплат, согласно Указу президента, составляет от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, во время прямой линии 18 июня губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил о необходимости организации санаторно-курортного оздоровления медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с Covid-19.

Его поручение уже принято к исполнению. Об этом сообщает пресс-служба управления по информационной политике аппарата правительства края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье запустят бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Край вошел в список пилотных регионов. Первый этап исследований начнется в июне 2020 года.

Идею тестировать население на антитела прорабатывает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Данные, которые получат в ходе исследования, используют при оценке и прогнозе эпидобстановки в регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года тюрьмы за взятку
На Ставрополье от коронавируса за сутки излечились ещё 27 человек
На Ставрополье санатории получат субсидии на проведение тестов на COVID-19
Следователи выясняют, почему в Керчи во время заправки взорвался автомобиль
В Ставрополе открылась обновленная Стена Памяти «Народная Победа»
Black Star идет в суд из-за концерта Егора Крида в Ставрополе
На Ставрополье школы обеспечат оборудованием для обеззараживания воздуха
На Ставрополье наладят выпуск аэрозольных баллонов с тиснением
На Ставрополье расширяют социальные гарантии медикам, борющимся с COVID-19
Ставрополье присоединилось к всероссийской минуте молчания
ВТБ Лизинг объявляет о старте приема заказов на Audi e-tron
На Ставрополье ищут исчезнувшего мужчину с шрамом на груди
Жителей Ставрополья бесплатно протестируют на антитела к COVID-19
На Ставрополье раздадут более 3500 красных гвоздик в рамках всероссийской оффлайн акции
Новый SKODA RAPID доступен для приобретения в Минводах в ДЦ «СтрелаАвто»
«Зачем вытирать задницу, если опять через время идти в туалет»: мэра Невинномысска возмутили грязные витражи
На Ставрополье коммунальщики устраняют последствия разгула стихии
Счетная палата нашла массовые нарушения в тратах на Северный Кавказ