2020-06-22T16:10:02+03:00
Общество

На Ставрополье школы обеспечат оборудованием для обеззараживания воздуха

Дополнительные средства на эти цели планируется выделить из бюджета региона
Ася АСРЯН@asya1693
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В Ставрополе сегодня, 22 июня, на еженедельном рабочем совещании в правительстве края обсудили подготовку школ к будущему учебному году. Не секрет, что приём их готовности будет осуществляться с учётом новых санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Трёхзначные числа: на Ставрополье растёт число инфицированных коронавирусом

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Губернатор Ставрополья поручил обеспечить все школы Ставрополья специальным оборудованием для обеззараживания воздуха и бесконтактной термометрии.

Дополнительные средства на эти цели планируется выделить из бюджета региона. Об этом информирует пресс-служба губернатора края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что краевой минздрав направил в министерство здравоохранения РФ предложение о продлении выплат медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, еще на три месяца - за июль, август, сентябрь включительно.

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Размер выплат, согласно Указу президента, составляет от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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