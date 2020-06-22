На Ставрополье школы обеспечат оборудованием для обеззараживания воздуха

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:10:02+03:00

Дополнительные средства на эти цели планируется выделить из бюджета региона

Изменить размер текста: A A

В Ставрополе сегодня, 22 июня, на еженедельном рабочем совещании в правительстве края обсудили подготовку школ к будущему учебному году. Не секрет, что приём их готовности будет осуществляться с учётом новых санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

Трёхзначные числа: на Ставрополье растёт число инфицированных коронавирусом 00:00 00:00

Губернатор Ставрополья поручил обеспечить все школы Ставрополья специальным оборудованием для обеззараживания воздуха и бесконтактной термометрии.

Дополнительные средства на эти цели планируется выделить из бюджета региона. Об этом информирует пресс-служба губернатора края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что краевой минздрав направил в министерство здравоохранения РФ предложение о продлении выплат медицинским работникам, которые борются с коронавирусом, еще на три месяца - за июль, август, сентябрь включительно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье расширяют социальные гарантии медикам, борющимся с COVID-19

Размер выплат, согласно Указу президента, составляет от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU