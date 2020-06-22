Black Star идет в суд из-за концерта Егора Крида в Ставрополе

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:49:29+03:00

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Музыкальная мафия "Black Star" подала иск из-за концерта их бывшего артиста Егора Крида в Ставрополе. Ответчиком в разбирательстве выступит "Независимое гастрольное агенство". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Концерт певца прошел в феврале 2019 года. Тогда Крид уже думал о том, чтобы уйти из "Black Star". Решался вопрос с псевдонимом и репертуаром участника банды - Тимати хотел забрать все. В марте сторонам все-таки удалось договориться: у Крида осталось имя. Однако сейчас за февральское "незаконное выступление" команда Тимати хочет компенсацию в 973,5 тысяч рублей.

Отметим, что Крид не первый артист, ушедший из "Black Star" за последние годы. Среди таких же певцов, например, Кристина Si и Леван Горозия, он же L'One. Последний до сих пор пытается вернуть права на псевдоним.

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ИСТОЧНИК KP.RU