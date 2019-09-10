Сорвавший концерт Егора Крида борец с «безнравственностью» осуждён в Дагестане

Ахмад Исрапилов — главный диванный воин Дагестана. Он натравливал радикально настроенных ребят с большими и вечно чешущимися кулаками на фанатов Егора Крида, называя его музыку отвратительной и непозволительной. Он натравил тех же суровых ревнителей традиций на организаторов рок-концертов, а потом и вовсе занялся школьниками, влюблёнными в японскую культуру и мультфильмы-аниме.

Ахмад создал паблик «Имамат Дагестана», в котором пытался защищать дагестанские устои: в его призывах то и дело мелькали фразы о том, что «настоящие дагестанцы должны жить, как завещали предки». Ради «благой цели», он считал, оправданы и насилие и жестокость.

Полиция заинтересовалась им в 2018 году, когда организаторы аниме-фестиваля «АниДаг» обратились с просьбой защитить их от угроз: сотни разъярённых дагестанцев нашли в празднике японской культуры и мультипликации разврат и падение нравов. К «Аварскому театру», где должно было проходить мероприятие, приставили полицейских, но фестиваль всё равно был сорван.

Изучив деятельность группы, правоохранители поняли, что ещё раньше Ахмад призывал сорвать рок-фестиваль, устроив расправу над «неформалами», а также был одним из участников срыва концерта Егора Крида в Махачкале. Напомним, певца угрожали убить и изнасиловать.

Следователи нашли в действиях юного защитника традиций экстремизм. Молодой человек вынужден был согласиться с обвинениями, чтобы избежать сурового наказания. Он подписал чистосердечное признание. Советский районный суд Махачкалы рассмотрел дело в особом порядке — Исрапилова признали виновным, но, благодаря сотрудничеству со следствием, приговорили к лишь двум годам условного заключения.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз убийства и изнасилования

Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане после того, как на него в социальных сетях посыпались угрозы от лица местных жителей. Певца предупреждали, что, если он приедет в Махачкалу, то будет изнасилован, продан в рабство на кирпичный завод или даже убит. Несмотря на это, рэпер не планировал закрывать шоу, ведь билеты на него были проданы полностью (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАЖКЕ

В Дагестане экстремисты сорвали аниме-фестиваль, несмотря на защиту полиции

Вчера в Махачкале из-за многочисленных угроз радикальных экстремистов был сорван фестиваль японской аниме-культуры «AniDag-2018». Руководство Аварского театра, в котором должно было состояться мероприятие, решило отменить шоу, несмотря на защитный кордон из сотрудников правоохранительных органов (подробности).