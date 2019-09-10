2019-09-10T16:32:33+03:00
Общество

Сорвавший концерт Егора Крида борец с «безнравственностью» осуждён в Дагестане

Махачкалинец вёл войну с «безнравственностью», создав группу в Instagram
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Ахмад Исрапилов принимал участие и в срыве концерта Егора КридаАхмад Исрапилов принимал участие и в срыве концерта Егора Крида
Изменить размер текста:

Ахмад Исрапилов — главный диванный воин Дагестана. Он натравливал радикально настроенных ребят с большими и вечно чешущимися кулаками на фанатов Егора Крида, называя его музыку отвратительной и непозволительной. Он натравил тех же суровых ревнителей традиций на организаторов рок-концертов, а потом и вовсе занялся школьниками, влюблёнными в японскую культуру и мультфильмы-аниме.

Ахмад создал паблик «Имамат Дагестана», в котором пытался защищать дагестанские устои: в его призывах то и дело мелькали фразы о том, что «настоящие дагестанцы должны жить, как завещали предки». Ради «благой цели», он считал, оправданы и насилие и жестокость.

Полиция заинтересовалась им в 2018 году, когда организаторы аниме-фестиваля «АниДаг» обратились с просьбой защитить их от угроз: сотни разъярённых дагестанцев нашли в празднике японской культуры и мультипликации разврат и падение нравов. К «Аварскому театру», где должно было проходить мероприятие, приставили полицейских, но фестиваль всё равно был сорван.

Изучив деятельность группы, правоохранители поняли, что ещё раньше Ахмад призывал сорвать рок-фестиваль, устроив расправу над «неформалами», а также был одним из участников срыва концерта Егора Крида в Махачкале. Напомним, певца угрожали убить и изнасиловать.

Следователи нашли в действиях юного защитника традиций экстремизм. Молодой человек вынужден был согласиться с обвинениями, чтобы избежать сурового наказания. Он подписал чистосердечное признание. Советский районный суд Махачкалы рассмотрел дело в особом порядке — Исрапилова признали виновным, но, благодаря сотрудничеству со следствием, приговорили к лишь двум годам условного заключения.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Егор Крид отменил концерт в Дагестане из-за угроз убийства и изнасилования

Егор Крид отменил свой концерт в Дагестане после того, как на него в социальных сетях посыпались угрозы от лица местных жителей. Певца предупреждали, что, если он приедет в Махачкалу, то будет изнасилован, продан в рабство на кирпичный завод или даже убит. Несмотря на это, рэпер не планировал закрывать шоу, ведь билеты на него были проданы полностью (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАЖКЕ

В Дагестане экстремисты сорвали аниме-фестиваль, несмотря на защиту полиции

Вчера в Махачкале из-за многочисленных угроз радикальных экстремистов был сорван фестиваль японской аниме-культуры «AniDag-2018». Руководство Аварского театра, в котором должно было состояться мероприятие, решило отменить шоу, несмотря на защитный кордон из сотрудников правоохранительных органов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дагестанский Гринч попытался похитить День знаний в махачкалинской школе
Жителей и гостей Ессентуков приглашают на выставку-форум «Благословенный Кавказ»
На Ставрополье осужден иностранец, подделавший документы мигрантам
Пьяный водитель в Ставрополе заснул на плече полицейского
В Ставрополе проверяют, как пьяный водитель автобуса вышел на рейс
Тимати лишился своей бургерной в Грозном
Мясоперерабатывающий завод за 4,5 млрд рублей строят на Ставрополье
Кто выступит в Пятигорске на день города
Девочка упала с достопримечательности Ставрополя
На Ставрополье сгорели люди
Банк УРАЛСИБ запустил корпоративный акселератор для стартапов «УРАЛСИБ Tech»
Знаменитый хоккеист принимает спа-процедуры в Железноводске
Разработаны символы Дня Ставрополя и края
Трое обокрали водонасосную станцию на Ставрополье
В Ставрополе мусоровозы украсили полотнами художников
На Ставрополье выделят больше денег сиротам и многодетным
Обустройство сквера «Дружба» поддержало большинство минераловодцев
В каких районах Ставрополья будут ловить лихачей в сентябре
Трех уроженцев Дагестана подозревают в финансировании террористов