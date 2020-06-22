В Ставрополе открылась обновленная Стена Памяти «Народная Победа»
Ставрополе на пешеходной части проспекта Октябрьской революции появились 200 баннеров, на которых размещены более 11 тысяч снимков участников ВОВ.
Как на Ставрополье проведут День памяти и скорби
Все портреты взяты из семейных архивов жителей краевого центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22 июня в 12:15 по московскому времени Ставропольский край присоединился к всероссийской акции «Минута молчания». Акция прошла одновременно во всех регионах.
Страна затихла, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. Ровно на минуту повседневная деятельность была приостановлена и по всему Ставрополью.
ИСТОЧНИК KP.RU