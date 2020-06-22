В Ставрополе открылась обновленная Стена Памяти «Народная Победа»

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:02:47+03:00

Все портреты взяты из семейных архивов жителей краевого центра

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Ставрополе на пешеходной части проспекта Октябрьской революции появились 200 баннеров, на которых размещены более 11 тысяч снимков участников ВОВ.

Как на Ставрополье проведут День памяти и скорби 00:00 00:00

Все портреты взяты из семейных архивов жителей краевого центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 22 июня в 12:15 по московскому времени Ставропольский край присоединился к всероссийской акции «Минута молчания». Акция прошла одновременно во всех регионах.

Страна затихла, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся с полей сражений. Ровно на минуту повседневная деятельность была приостановлена и по всему Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU