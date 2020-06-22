2020-06-22T17:22:33+03:00
Общество

На Ставрополье санатории получат субсидии на проведение тестов на COVID-19

По предварительным данным, на 1 июля в Железноводске будут отдыхать около 400 человек
Ася АСРЯН@asya1693
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По предварительным данным, на 1 июля в Железноводске будут отдыхать около 400 человекПо предварительным данным, на 1 июля в Железноводске будут отдыхать около 400 человек
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На Ставрополье из региональной казны выделили средства на возмещение затрат санаториев на тестирование сотрудников. Такое поручение дал глава края Владимир Владимиров.

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Сейчас в санаториях Железноводска работает 3861 человек. Перед выходом на работу каждому сотруднику проведут тестирование на коронавирус.

И только после этого он сможет приступить к своим обязанностям. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Напомним, здравницы, которые выполнили необходимые предписания Роспотребнадзора, уже начали принимать гостей.

По предварительным данным, на 1 июля в Железноводске будут отдыхать около 400 человек.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что на Ставрополье запустят бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Край вошел в список пилотных регионов. Первый этап исследований начнется в июне 2020 года.

Идею тестировать население на антитела прорабатывает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Данные, которые получат в ходе исследования, используют при оценке и прогнозе эпидобстановки в регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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