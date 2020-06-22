Экс-министр образования Дагестана получил 4,5 года тюрьмы за взятку
Лефортовский суд Москвы приговорил экс-министра образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова за растрату 88 миллионов рублей при строительстве школы в Каспийске к сроку в 4,5 года колонии.
В пресс-службе суда отметили, что Шахову назначили наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки в доход государства и лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что бывшего главу министерства образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова доставили на допрос в здание республиканского УФСБ.
Чиновник был задержан у себя дома и теперь наравне с другими высокопоставленными сотрудниками правительства региона дает показания.
Задержание Шахова произошло из-за скандального строительства школы в Каспийске. Тогда было возбуждено уголовное дело о хищении более 88 миллионов рублей.
Также экс-чиновника подозревают в халатности, которая была проявлена при включении 640 педагогов в приказы об аттестации, которые на самом деле ее не прошли.
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ИСТОЧНИК KP.RU