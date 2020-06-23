2020-06-23T10:42:20+03:00
Общество

В Ставрополе праздничный салют пройдет на четырёх площадках

Парад Победы в краевом центре состоится 24 июня
Ася АСРЯН@asya1693
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Жители краевого центра смогут полюбоваться фейерверком на территории СтГАУ (ул. Серова, 523), на Владимирской площади, на проспекте Кулакова, 18/9 и на Крепостной гореЖители краевого центра смогут полюбоваться фейерверком на территории СтГАУ (ул. Серова, 523), на Владимирской площади, на проспекте Кулакова, 18/9 и на Крепостной гореФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В Ставрополе горожан 24 июня ждет настоящее шоу фейерверков. Чтобы его увидело как можно больше людей, но при этом не было массового скопления, а также соблюдалась социальная дистанция, салют пройдёт сразу на четырёх площадках.

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Так, жители краевого центра смогут полюбоваться фейерверком на территории СтГАУ (ул. Серова, 523), на Владимирской площади, на проспекте Кулакова, 18/9 и на Крепостной горе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что праздничный парад пройдёт только в краевом центре.

Так как ситуация не позволяет устраивать праздничные шествия в других городах Ставрополья. По периметру проведения мероприятия установят ограждения.

На каждом из 26 проходов через рамки предусмотрена выдача защитных масок и перчаток, а также проведение термометрии и обработка антисептиком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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