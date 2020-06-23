В Ставрополе гостям парада Победы выдадут маски и перчатки

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:51:14+03:00

Все участники накануне проведения парада будут протестированы на коронавирус. А торжественном мероприятии будут присутствовать 33 участника Великой Отечественной войны Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все участники накануне проведения парада будут протестированы на коронавирус

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В Ставрополе обсуждали проведение парада Победы, который пройдет уже завтра, 24 июня.

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Губернатор отметил, что парад пройдёт только в краевом центре. Так как ситуация не позволяет устраивать праздничные шествия в других городах Ставрополья.

—Сегодня главное — провести все профилактические мероприятия и свести «на нет» возможность распространения вируса, — подчеркнул Владимир Владимиров.

По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, для желающих прийти на парад создадут безопасные условия просмотра. Для обеспечения общественной безопасности будут задействованы силы полиции, Росгвардии, казачества.

На каждом из 26 проходов через рамки предусмотрена выдача защитных масок и перчаток, а также проведение термометрии и обработка антисептиком.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По периметру проведения мероприятия установят ограждения.

На каждом из 26 проходов через рамки предусмотрена выдача защитных масок и перчаток, а также проведение термометрии и обработка антисептиком.

Предусмотрен контроль наполняемости трибун, нанесена разметка для размещения зрителей по пути движения парадных расчетов и техники — соблюдение социального дистанцирования будет контролироваться особо.

Все участники накануне проведения парада будут протестированы на коронавирус. А торжественном мероприятии будут присутствовать 33 участника Великой Отечественной войны.

И они, и сопровождающие их люди так же пройдут тестирование. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе 9 мая 2020 года вместо привычного парада на центральной площади, состоялся Воздушный Парад Победы. В небо над краевой столицей поднялись шесть вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52 и четыре самолета СУ-25СМ3 и СУ-30СМ. Жители Ставрополя уже видели эту боевую технику на днях - во время тренировочных полетов и генеральной репетиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU