На Ставрополье 24 июня ожидаются ливень, град и шквалистый ветер
По данным Ставропольского Гидрометцентра, 24, а также 25 июня в крае ожидается сильныи дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Последствия стихии: на Невинномысск обрушился ливень
Комплекс неблагоприятных метеоявлении может повлечь за собои : подтопление низинных частеи местности, ухудшение условии дорожного движения, повреждение ЛЭП, слабо закрепленных конструкции , рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяи ственном секторе - повреждение строении и сельскохозяи ственных культур.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за ливня в промышленной столице Ставрополья затопило две подстанции. Непогода создала проблемы с освещением. К счастью, специалисты оперативно устранили неполадки и восстановили электроснабжение.
Из-за мощного потока воды засорились и городские ливневки. Службы ЧС и службы ЖКХ приступили к их очистке.
По прогнозам, непогода продолжится. Жителям Ставрополья надо быть внимательными.
ИСТОЧНИК KP.RU