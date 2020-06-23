2020-06-23T11:02:34+03:00
Общество

На Ставрополье 24 июня ожидаются ливень, град и шквалистый ветер

Горожан просят быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач
Ася АСРЯН@asya1693
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Горожан просят быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачГорожан просят быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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По данным Ставропольского Гидрометцентра, 24, а также 25 июня в крае ожидается сильныи дождь, гроза, град и шквалистый ветер до 23 м/с. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Последствия стихии: на Невинномысск обрушился ливень

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Комплекс неблагоприятных метеоявлении может повлечь за собои : подтопление низинных частеи местности, ухудшение условии дорожного движения, повреждение ЛЭП, слабо закрепленных конструкции , рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяи ственном секторе - повреждение строении и сельскохозяи ственных культур.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за ливня в промышленной столице Ставрополья затопило две подстанции. Непогода создала проблемы с освещением. К счастью, специалисты оперативно устранили неполадки и восстановили электроснабжение.

Из-за мощного потока воды засорились и городские ливневки. Службы ЧС и службы ЖКХ приступили к их очистке.

По прогнозам, непогода продолжится. Жителям Ставрополья надо быть внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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