2020-06-23T11:11:32+03:00
Общество

В Ставрополе дворы многоэтажек посетят фронтовые бригады

Время проведения: 24 июня, 19:00
Ася АСРЯН@asya1693
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В акции «Поем двором» к выступающим могут присоединиться все желающие. Главное: соблюдать социальную дистанцию и меры безопасностиВ акции «Поем двором» к выступающим могут присоединиться все желающие. Главное: соблюдать социальную дистанцию и меры безопасностиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе дворы многоквартирных домов посетят фронтовые бригады. Местные артисты исполнят песни военных лет и другие любимые горожанами композиции.

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В акции «Поем двором» к выступающим могут присоединиться все желающие. Главное: соблюдать социальную дистанцию и меры безопасности.

Праздничные поздравления с доставкой на дом будут транслироваться в нескольких аккаунтах Инстаграма. Адреса концертов: Гризодубовой, 19 @okevncfu

·Мира, 212 @agrarian_university1930, Макарова, 16 @mbuk_orlenok, @kazachiy_piket, Октябрьская, 202 @gdk_stavropol, Кулакова, 29/3 @volnaya_step, Рогожникова, 5 @stavtramplin и @viva.stav, Южный обход, 55/5 @cdkoktober, Доваторцев, 86/1 @akkord_st. Время проведения: 24 июня, 19.00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья отметил, что парад 24 июня пройдёт только в краевом центре. Так как ситуация не позволяет устраивать праздничные шествия в других городах региона.

—Сегодня главное — провести все профилактические мероприятия и свести «на нет» возможность распространения вируса, — подчеркнул Владимир Владимиров.

По словам главы Ставрополя Ивана Ульянченко, для желающих прийти на парад создадут безопасные условия просмотра. Для обеспечения общественной безопасности будут задействованы силы полиции, Росгвардии, казачества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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