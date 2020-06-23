В Ставрополе в Юго-западной части 23 июня временно ограничат проезд

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:35:44+03:00

Водителям рекомендуют объезжать отрезок по улицам Юго-Западный обход, Пирогова и Тухачевского Фото: Анастасия ЖУКОВА

Водителям рекомендуют объезжать отрезок по улицам Юго-Западный обход, Пирогова и Тухачевского

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В Ставрополе в юго-западной части сегодня вечером, 23 июня, временно ограничат движение транспорта. Ограничения связаны с праздником в честь открытия сезона фонтанов. Об этом информирует пресс-служба отдела ГИБДД краевой столицы.

Движение транспорта будет прекращено с 18:00 до 23:59 по проспекту Российскому, на участке от улицы Юго-Западный обход до улицы Тухачевского.

Водителям рекомендуют объезжать отрезок по улицам Юго-Западный обход, Пирогова и Тухачевского.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе обсуждали проведение парада Победы, который пройдет уже завтра, 24 июня. Губернатор отметил, что парад пройдёт только в краевом центре. Так как ситуация не позволяет устраивать праздничные шествия в других городах Ставрополья.

— Сегодня главное — провести все профилактические мероприятия и свести «на нет» возможность распространения вируса, — подчеркнул Владимир Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU