В Ставрополе в Юго-западной части 23 июня временно ограничат проезд
В Ставрополе в юго-западной части сегодня вечером, 23 июня, временно ограничат движение транспорта. Ограничения связаны с праздником в честь открытия сезона фонтанов. Об этом информирует пресс-служба отдела ГИБДД краевой столицы.
Движение транспорта будет прекращено с 18:00 до 23:59 по проспекту Российскому, на участке от улицы Юго-Западный обход до улицы Тухачевского.
Водителям рекомендуют объезжать отрезок по улицам Юго-Западный обход, Пирогова и Тухачевского.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе обсуждали проведение парада Победы, который пройдет уже завтра, 24 июня. Губернатор отметил, что парад пройдёт только в краевом центре. Так как ситуация не позволяет устраивать праздничные шествия в других городах Ставрополья.
— Сегодня главное — провести все профилактические мероприятия и свести «на нет» возможность распространения вируса, — подчеркнул Владимир Владимиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU