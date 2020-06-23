На Ставрополье прогнозируют жару до 40 градусов
Синоптики обещают теплую погоду на Ставрополье. 23 и 24 июня, с 14 до 16 часов, по восточной части края ударит жара. Температура на некоторых территориях будет доходить до 40 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ставрополью.
Из-за жары увеличился риск возникновения происшествий.
- Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и железных дорогах в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна. Возможно отключение электроэнергии из-за перегрева подстанций, повреждение сельхозугодий, обострение сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары у населения, - предупреждают спасатели.
ИНАЯ ПОГОДА
На Ставрополье 24 июня ожидаются ливень, град и шквалистый ветер
Горожан просят быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU