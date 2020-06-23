«Россети» обсудили с сотрудниками слияние двух дагестанских структур в Махачкале

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:27:21+03:00

Работникам пообещали, что при объединении компаний штат сохранят, а зарплату повысят

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ПАО “Россети” совместно с Всероссийским электропрофсоюзом, а также объединением работодателей энергетики организуют рабочие мероприятия на Северном Кавказе.

В частности, запланированы несколько трехсторонних встреч с сотрудниками энергосетевых компаний. Они направлены на развитие взаимодействия между профсоюзом и руководителями “Россетей”, “Россети Северный Кавказ”.

В мероприятиях примут участие представители “Электропрофсоюза”, а также его региональных отделений по Дагестану. Кроме того, к участию заявлены специалисты “ЭРА России”.

График был утвержден со всеми участниками. Центральная встреча назначена на конец июля.

Сегодня в Махачкале состоялось совещание между руководителями “Россети Северный Кавказ” и сотрудниками “Дагестанской энергосбытовой компании”, а также представителями профсоюзных объединений. Во встрече принимали участие глава “Россети Северный Кавказ” Роман Новоселов и главы ДЭК Андрей Меделянов и Иван Солянников.

Сотрудники дагестанской компании и представители профсоюзов получили разъяснения по существующим вопросам. В частности, подчеркивается, что при объединении компаний штат сотрудников будет сохранен. Кроме того, заработную плату работникам планируют повысить. Все льготы и компенсации будут приведены к стандартам “Россетей”.

Главы компаний подчеркнули, что полностью готовы проводить личные встречи со всеми сотрудниками. Представители профсоюзов выразили благодарность руководству за состоявшийся диалог и понятное объяснение ситуации.

В коллективе отметили, что митинги против объединения они проводить не планируют, так как не преследуют цели дестабилизировать ситуацию в энергосетевом комплексе Республики Дагестан.

Также ранее представители “Дагестанской энергосбытовой компании” провели рабочую встречу с первыми заместителями гендиректора “Россетей” Ларисой Романовской и Андреем Майоровым, руководителем “Россетей Северный Кавказ” Виталием Ивановым.

Так, в ближайшее время Иванов проведет совещание по поводу реорганизации, в котором примут участие главы профсоюзов и энергокомпаний региона. На встрече более подробно рассмотрят вопрос объединения энергосетевых структур региона.

ИСТОЧНИК KP.RU