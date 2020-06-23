2020-06-23T19:27:21+03:00
Общество

«Россети» обсудили с сотрудниками слияние двух дагестанских структур в Махачкале

Работникам пообещали, что при объединении компаний штат сохранят, а зарплату повысят
Поделиться:
Изменить размер текста:

ПАО “Россети” совместно с Всероссийским электропрофсоюзом, а также объединением работодателей энергетики организуют рабочие мероприятия на Северном Кавказе.

В частности, запланированы несколько трехсторонних встреч с сотрудниками энергосетевых компаний. Они направлены на развитие взаимодействия между профсоюзом и руководителями “Россетей”, “Россети Северный Кавказ”.

В мероприятиях примут участие представители “Электропрофсоюза”, а также его региональных отделений по Дагестану. Кроме того, к участию заявлены специалисты “ЭРА России”.

График был утвержден со всеми участниками. Центральная встреча назначена на конец июля.

Сегодня в Махачкале состоялось совещание между руководителями “Россети Северный Кавказ” и сотрудниками “Дагестанской энергосбытовой компании”, а также представителями профсоюзных объединений. Во встрече принимали участие глава “Россети Северный Кавказ” Роман Новоселов и главы ДЭК Андрей Меделянов и Иван Солянников.

Сотрудники дагестанской компании и представители профсоюзов получили разъяснения по существующим вопросам. В частности, подчеркивается, что при объединении компаний штат сотрудников будет сохранен. Кроме того, заработную плату работникам планируют повысить. Все льготы и компенсации будут приведены к стандартам “Россетей”.

Главы компаний подчеркнули, что полностью готовы проводить личные встречи со всеми сотрудниками. Представители профсоюзов выразили благодарность руководству за состоявшийся диалог и понятное объяснение ситуации.

В коллективе отметили, что митинги против объединения они проводить не планируют, так как не преследуют цели дестабилизировать ситуацию в энергосетевом комплексе Республики Дагестан.

Также ранее представители “Дагестанской энергосбытовой компании” провели рабочую встречу с первыми заместителями гендиректора “Россетей” Ларисой Романовской и Андреем Майоровым, руководителем “Россетей Северный Кавказ” Виталием Ивановым.

Так, в ближайшее время Иванов проведет совещание по поводу реорганизации, в котором примут участие главы профсоюзов и энергокомпаний региона. На встрече более подробно рассмотрят вопрос объединения энергосетевых структур региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего спецназовца осудили за стрельбу в ставропольском парке
Бизнесмен со Ставрополья ответит за попытку купить крышу у полицейских
«Россети» обсудили с сотрудниками слияние двух дагестанских структур в Махачкале
Владимиров предложил продлить мораторий на налоговые проверки бизнеса
В Ставрополе разобьют самый большой цветник к параду Победы
На Ставрополье трехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки и умер
В Ставрополе рассказали, как сдавать бесплатный тест на антитела к коронавирусу
В Ставрополе 24 июня перекроют дороги
Госавтоинспекция Ставрополья запрещает проведение несанкционированных авто- и мотопробегов 24 июня
На Ставрополье завершилась всероссийская акция «Свеча памяти»
На Ставрополье иностранный рабочий напал на девушку
На Ставрополье прогнозируют жару до 40 градусов
В Ставрополе заработали кинотеатры под открытым небом
В Ставрополе в Юго-западной части 23 июня временно ограничат проезд
Житель Ставрополья зарезал брата из-за готовки
В Ставрополе во время парада Победы запретят полеты дронов
В Ставрополе дворы многоэтажек посетят фронтовые бригады
На Ставрополье 24 июня ожидаются ливень, град и шквалистый ветер
На Ставрополье мужчину осудили за братоубийство
На Ставрополье в ДТП пострадала семья с маленьким ребенком
В Ставрополе праздничный салют пройдет на четырёх площадках
В Ставрополе гостям парада Победы выдадут маски и перчатки
На Ставрополье инвадид-колясочник добился асфальта на улице после письма губернатору
На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 90 человек
В КЧР с 23 июня открываются магазины, парикмахерские, автосервисы