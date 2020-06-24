Салют в Ставрополе 24 июня 2020 года в честь Парада Победы: видео

24 Июнь 2020 2020-06-24T04:16:06+03:00

Салют в Ставрополе 24 июня 2020 года в честь Парада Победы проведут в 22:00 сразу в четырех точках

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Салют в Ставрополе 24 июня 2020 года в честь Парада Победы будет не один. Как уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе администрации краевой столицы, горожан ожидает настоящее шоу фейерверков. Видео появится на сайте kp.ru после его завершения.

- Десятки лет салют в Ставрополе традиционно завершал празднование Дня Победы (программу смотрите здесь). Но в этом году из-за эпидемии коронавируса и формат, и сроки проведения торжественных мероприятий пришлось скорректировать. 9 мая не было привычных красочных фейерверков, только артиллерийский салют. Зато теперь салют состоится одновременно в четырех точках, - отметили в горадминистрации.

Это будет не только красиво, но и безопасно - так проще избежать массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию. В качестве площадок для запуска фейерверков выбраны Крепостная гора, Владимирская площадь, пр-т Кулакова, 18/9 и ул. Серова, 523.

Тренировка праздничного салюта в Ставрополе артиллеристами ЮВО. Фото: mil.ru

В Южном военном округе уточнили, как пройдет Салют в Ставрополе в честь Парада Победы 24 июня 2020 года.

- Из салютной установки «Созвездие» будет выпущено более свыше 200 фейерверочных изделий в семи цветовых гаммах - серебристой, зелено-красной, красно-белой, зелено-белой, синей, голубой и желтой. Диаметр куполов разрыва превысит 300 м. Звуковое сопровождение обеспечат гаубицы. Они произведут 30 залпов, - сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Также он объяснил принцип работы салютной установки. Она состоит из шести модулей (калибр от 105 до 310 мм) и запускается нажатием одной кнопки. Автоматизированная система корректирует время выстрела до миллисекунд. Сценарий салюта готовится заранее с помощью специального программного обеспечения. Благодаря ему высотная и цветографическая схема фейерверков получается бесконечно разнообразной.

ИСТОЧНИК KP.RU