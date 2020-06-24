На Ставрополье устроили первый в России "Марш врачей"
В Железноводске прошел "Марш врачей". Это первое в России шествие медиков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
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Участники парада соблюдали социальную дистанцию. Кроме того, перед мероприятием, по требованию Роспотребнадзора, их проверили на коронавирус. Из-за ограничений пришлось сократить количество участников шествия. Сопровождал колону военный оркестр. "Марш врачей" посвятили Великой Отечественной войне.
"Марш врачей" - первое в России шествие медиков.Видео: администрация Железноводска
- Военврачи во время Великой Отечественной войны спасали жизни раненных в схватках с фашистами, а современные медики один на один сражаются с коронавирусом, и мы хотим их поблагодарить, - говорил мэр Евгений Моисеев.
Началось все в десять часов 24 июня. Затем горожане и гости Железноводска смогут побывать на квесте, концерте и чтениях стихотворений.
ИСТОЧНИК KP.RU