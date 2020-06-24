2020-06-24T21:00:12+03:00
Общество

Салют в Каспийске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы: видео

Салют в Каспийске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы проведут в 22:00 сразу в четырех точках
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Мария ЛЕНЦ
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Салют в Каспийске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы будет в десять вечера по московскому времени. На городской набережной солдаты дадут 210 салютных и 30 шумовых залпов. Об этом сообщает пресс-служба Каспийской флотилии.

Днем в городе прошел парад Победы. В общей сложности задействовали 1,5 тысячи человек, 25 единиц техники, десять самолетов и вертолетов. Заместитель командующего Каспийской флотилией капитан первого ранга Сергей Екимов, командовавший парадом, оценил работу военных на отлично.

- Основной вид вооруженных сил, участвовавших в параде - военно-морской флот, который представляла большая часть личного состава Каспийской флотилии. Принимали участие и другие ведомства - Росгвардия, МЧС, - отметил Екимов.

За шествием наблюдали десять ветеранов Великой Отечественной войны. Некоторым другим участникам военных сражений тех лет добраться до парада не удалось.

ПОДРОБНЕЕ О ПАРАДЕ В КАСПИЙСКЕ

Парад Победы в Каспийске 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Впервые за 18 лет состоялся Парад Победы в Каспийске 24 июня 2020 года. «КП» провела прямую онлайн-трансляцию [видео]

ИСТОЧНИК KP.RU

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