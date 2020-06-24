Салют в Каспийске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы: видео
Салют в Каспийске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы будет в десять вечера по московскому времени. На городской набережной солдаты дадут 210 салютных и 30 шумовых залпов. Об этом сообщает пресс-служба Каспийской флотилии.
Днем в городе прошел парад Победы. В общей сложности задействовали 1,5 тысячи человек, 25 единиц техники, десять самолетов и вертолетов. Заместитель командующего Каспийской флотилией капитан первого ранга Сергей Екимов, командовавший парадом, оценил работу военных на отлично.
- Основной вид вооруженных сил, участвовавших в параде - военно-морской флот, который представляла большая часть личного состава Каспийской флотилии. Принимали участие и другие ведомства - Росгвардия, МЧС, - отметил Екимов.
За шествием наблюдали десять ветеранов Великой Отечественной войны. Некоторым другим участникам военных сражений тех лет добраться до парада не удалось.
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Парад Победы в Каспийске 24 июня 2020 года: прямая онлайн-трансляция
Впервые за 18 лет состоялся Парад Победы в Каспийске 24 июня 2020 года. «КП» провела прямую онлайн-трансляцию [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU