Салют в Каспийске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы: видео

24 Июнь 2020 2020-06-24T21:00:12+03:00

Салют в Каспийске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы проведут в 22:00 сразу в четырех точках

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Салют в Каспийске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы будет в десять вечера по московскому времени. На городской набережной солдаты дадут 210 салютных и 30 шумовых залпов. Об этом сообщает пресс-служба Каспийской флотилии.

Днем в городе прошел парад Победы. В общей сложности задействовали 1,5 тысячи человек, 25 единиц техники, десять самолетов и вертолетов. Заместитель командующего Каспийской флотилией капитан первого ранга Сергей Екимов, командовавший парадом, оценил работу военных на отлично.

- Основной вид вооруженных сил, участвовавших в параде - военно-морской флот, который представляла большая часть личного состава Каспийской флотилии. Принимали участие и другие ведомства - Росгвардия, МЧС, - отметил Екимов.

За шествием наблюдали десять ветеранов Великой Отечественной войны. Некоторым другим участникам военных сражений тех лет добраться до парада не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU