Во время парада Победы танки помяли асфальт в Ставрополе

25 Июнь 2020 2020-06-25T09:31:36+03:00

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В Ставрополе танки, участвовавшие в параде Победы, оставили глубокие следы на дорогах. Не помогли и резиновые накладки. Маленькие выбоины, вместе составляющие пятно от гусеницы, заметили горожане.

Разговоры об участии танков в параде Победы начались в январе 2020 года. На пресс-конференции губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сказал, что власти хотят видеть на шествии тяжелую технику. Для этого они были готовы обуть танки в резиновые накладки и, если что, помочь администрации Ставрополя восстановить дорогу.

Такая осторожность связана с прошлым прецедентом с танками в Ставрополе.

- Мы в 2015 году танки по городу пропускали, убили асфальт. Были биты всеми-всеми-всеми. Но без этого нельзя: это же 75 лет Победы, - объяснял Владимиров.

Губернатор уже тогда признавал, что небольших повреждений в асфальте не избежать. Перед тем, как разрешить танкам проезд, власти обещали осмотреть дорогу и выявить слабые места.

В мэрии Ставрополя уже прокомментировали следы от танков.

- На безопасность дорожного движения это не влияет. Какие действия по ремонту дороги будем предпринимать, должны сказать эксперты, - цитирует собеседника Newstracker.

ИСТОЧНИК KP.RU