2020-06-25T09:26:00+03:00
Общество

На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 4695

Всего скончались от коронавируса 89 человек
Ася АСРЯН@asya1693
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По словам Владимира Владимирова, со вчерашнего дня изменения в динамике распространения незначительныПо словам Владимира Владимирова, со вчерашнего дня изменения в динамике распространения незначительныФото: Архив "КП"
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На Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 79 жителей региона. За прошедший день жертвами болезни стали еще два пациента. Всего число заболевших достигло 4695.

По словам Владимира Владимирова, со вчерашнего дня изменения в динамике распространения незначительны. Если посмотреть на статистику выздоровления, то за сутки из-под выписались 28 человек. А всего за весь период - уже 2631. Губернатор добавил, что в регионе постоянно увеличивают охват тестированием. Уровень загрузки подготовленного для борьбы с коронавирусом коечного фонда остается сравнительно невысоким - около 20%. Есть все необходимые для помощи больным ресурсы.

- Но, к сожалению, болезнь иногда оказывается сильнее. За день скончались еще двое пациентов. Самые глубокие соболезнования родным, - обратился глава региона к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье зафиксировали шесть случаев заражения крымской лихорадкой. Причиной заболевания стали укусы клещей. Крымскую лихорадку у шести человек подтвердили в медицинских учреждениях.

Это жители пяти территорий края, которые обратились за помощью к врачам. Они проживают в Апанасенковском, Арзгирском районах, Ипатовском, Нефтекумском округах и в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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