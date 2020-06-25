На Ставрополье фермер расстрелял коллегу из-за земельного вопроса
В Новоалександровском районе расследуют уголовное дело о покушении на убийство. В преступлении подозревают 54-летнего управляющего крестьянско-фермерского хозяйства, сообщает пресс-служба Следственного комитет по Ставрополью.
20 июня в поселке Присадовом мужчина увидел, что ему навстречу едет глава крестьянско-фермерского хозяйства. У них были давние споры по земле. Подозреваемый вышел с ружьем и несколько раз выстрелил в потерпевшего.
Пули попали в голову и тело. Благодаря своевременной медицинской помощи мужчину удалось спасти.
Машина потерпевшего. Фото: СКР по СК
- Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего управляющего одного из крестьянско-фермерского хозяйств. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), - сказано в сообщении.
Мужчину арестовали.
ИСТОЧНИК KP.RU