На Ставрополье фермер расстрелял коллегу из-за земельного вопроса

25 Июнь 2020 2020-06-25T10:36:10+03:00

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В Новоалександровском районе расследуют уголовное дело о покушении на убийство. В преступлении подозревают 54-летнего управляющего крестьянско-фермерского хозяйства, сообщает пресс-служба Следственного комитет по Ставрополью.

20 июня в поселке Присадовом мужчина увидел, что ему навстречу едет глава крестьянско-фермерского хозяйства. У них были давние споры по земле. Подозреваемый вышел с ружьем и несколько раз выстрелил в потерпевшего.

Пули попали в голову и тело. Благодаря своевременной медицинской помощи мужчину удалось спасти.

Машина потерпевшего. Фото: СКР по СК

- Возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего управляющего одного из крестьянско-фермерского хозяйств. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), - сказано в сообщении.

Мужчину арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU